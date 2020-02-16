الأرصاد: أمطار وسحب رعدية اليوم في 9 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار وتكون السحب الرعدية، المصحوبة برياح مؤثرة على مدى الرؤية الأفقية في تسع مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في بيان للهيئة عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيه، أن منطقة الجوف، «القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل» تشهد استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح سطحية تؤثر على الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقًا لـ«هيئة الأرصاد»، تشهد منطقة الحدود الشمالية «رفحاء- طريف– عرعر»، استمرار هطول الأمطار الخفيفة المصحوب برياح مؤثرة على مستوى الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة الرابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتتعرض منطقة حائل «الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- موقق» لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وبحسب «الأرصاد»، تشهد منطقة تبوك «البدع- الوجه- أملج- تبوك- تيماء- حقل- ضباء» استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا بسحب رعدية مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءً.

أمًا منطقة الشرقية «حفر الباطن- قرية العليا»، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة المؤثرة على مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

بينما تتعرض منطقة مكة المكرمة «الخرمة- العاصمة المقدسة- الليث- الموية- تربة- جدة- خليص»، إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤثرة على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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وبحسب «الأرصاد»، تشهد منطقة الرياض «الدوادمي- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- حريملاء- رماح- شقراء- عفيف»، رياحًا نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

بينما تتعرض منطقة القصيم «الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- المذنب- بريدة- عقلة الصقور– عنيزة» إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدني الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- بدر- خيبر- ينبع»، سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا سطحية تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

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