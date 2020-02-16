بالصور.. إزالة تعديات بطريق الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المقدسة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمساندة الجهات الأمنية تعديات على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان، داخل نطاق أملاك شركة البلد الأمين، وتعديات على طريق مكة الليث.
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي، أنّه تمّ إزالة التعديات إزالةً كلية بمشاركة المختصين من قسم مراقبة البناء وقسم مراقبة الأسواق التجارية.
وأشار إلى إزالة 63 مخيمًا وأراضٍ مسورة وصناديق خشبية، لافتًا إلى أنّ البلدية تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين على أملاك الغير.
من جهة أخرى نفذ قسم مراقبة الأسواق ببلدية الشوقية، وبدعم من الإدارة العامة للنظافة، حملة ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية والإرشادية المخالفة بالشوارع العامة ضمن نطاق البلدية.
ولفت «رئيس البلدية» إلى إزالة 31 لوحة إعلانية وإرشادية مخالفة، مبينًا أنها غير نظامية وتعد من التشوه البصري.
وأكّد بأنّ البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام.
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