بالفيديو.. متهور يصدم سيارتين في الرياض ويلوذ بالهرب

وثّق حساب «طرق الرياض» لحظة اصطدام سائق متهور بسيارتين بحي الرياض أمس السبت، أثناء محاولته الهروب من مطاردة. وأوضح الحساب (تفاعلي غير رسمي)، أن سيارة «رينج» اصطدمت بسيارتين في حي إشبيلية، بينما لاذ قائدها بالفرار. اقر أ أيضًا: Advertisements كاميرات المراقبة توثِّق لحظة دهس متهور الدمام شخصًا داخل محطة وقود الجهات الأمنية تطيح بسائق متهوّر في عسير

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