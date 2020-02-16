جامعة الباحة تعلن عن 149 وظيفة أكاديمية شاغرة.. والتقديم يمتدّ لأسبوع

أعلنت جامعة الباحة، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل 149 من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي (1441/1442هـ)، بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا، بينما تبدأ الجامعة في استقبال الطلبات من اليوم ولمدة أسبوع.

وأضافت جامعة الباحة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا ، موضحة شروط شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة التي تتنوع بين (أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ).

شروط جامعة الباحة للتعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كلية (الطب– طب الأسنان) للحاصلين على الزمالة

ومن شروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كلية (الطب– طب الأسنان) للحاصلين على الزمالة، أن تكون الزمالة مُصنفة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على درجة طبيب نائب أول على الأقل، أو ما يعادلها في حال اختلاف المُسميات، وفقًا لجامعة الباحة.

ووفقًا لجامعة الباحة، يجب أن يكون لدى المتقدم ما لا يقل عن بحث واحد منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمية محكّمة أو أن يكون مُشاركًا به في مؤتمر علمي محكم ومنشور في كتاب المؤتمر، مُنجز خلال فترة الزمالة أو بعد الحصول عليها سواء كان مُنفردًا أو مُشتركًا

وأن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن خمسة وأربعين عامًا، يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في مرحلة البكالوريوس، وأن يكون لائقًا صحيًّا، وفقًا لشروط جامعة الباحة للتقديم على وظيفة أستاذ مساعد في كليتي الطب وطب الأسنان.

شروط جامعة الباحة للتعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كلية (الطب– طب الأسنان) للحاصلين على الدكتوراه

ومن شروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كلية (الطب– طب الأسنان) للحاصلين على الدكتوراه، أن تكون شهادة الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما في نفس التخصص الذي تحتاجه الكلية، مع إرفاق معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة العربية السعودية، وفقًا لجامعة الباحة.

وأن لا يتجاوز عمر المتقدم -وقت التقديم- عن خمسة وأربعين عامًا، ويكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في مرحلة البكالوريوس، وأن يكون لائقًا صحيًّا، وفقًا لشروط جامعة الباحة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

شروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الباحة

​​​​​​من شروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كلية الصيدلة الإكلينيكية، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الصيدلة (دكتور صيدلة) ومستوفيًا لأحد الخيارين التاليين (إما أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها في ذات التخصص، مع إرفاق المعادلة الصادرة من وزارة التعليم).

واشترطت جامعة الباحة أن يكون المتقدم قد أنهى برنامج إقامة تخصصية وبرنامج إقامة عامة لا يقل عن سنتين وبرنامج زمالة أو ما يعادل ذلك، ويكون لديه ما لا يقل عن بحث واحد منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمية محكمة أو أن يكون مُشاركًا به في مؤتمر علمي محكم ومنشور في كتاب المؤتمر، مُنجز خلال فترة الزمالة أو بعد الحصول عليها سواءً كان مُنفردًا أو مُشتركًا.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن خمسة وأربعين عامًا، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في مرحلة البكالوريوس، ولائقًا صحيًّا، و يكون برنامج التدريب مُعترفًا به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وفقًا لشروط جامعة الباحة.

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شروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كليات جامعة الباحة

​​​​​من شروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد في كليات جامعة الباحة عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الإكلينيكية، الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، أن تكون الدراسة وجميع الشهادات لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قد حصل عليها عن طريق الانتظام الكلي للدراسة.

وإذا كانت الشهادة ممنوحة من خارج المملكة، فيشترط إرفاق معادلتها الصادرة من وزارة التعليم وأنها للأغراض الأكاديمية، وأن يكون التخصص العامّ في المراحل الدراسية الثلاث (بكالوريوس– ماجستير– دكتوراه) مُتحدًا، أو على الأقل أن تكون الدكتوراه متحدة مع الماجستير، وتكون الأولوية في التعيين لمن اتحد تخصصه العامّ في المراحل الدراسية الثلاث.

وأن لا يقل التقدير عن جيد في مرحلة البكالوريوس، وجيد جدًّا في الماجستير والدكتوراه إذا كانت ممنوحة بتقدير، وأن يكون لدى لمن أمضى على حصوله على شهادة الدكتوراه أكثر من عامين بحثًا علميًّا واحدًا على الأقل في مجال التخصص منشورًا أو مقبولًا للنشر في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علميّ محكّم، شريطة أن لا يكون مُستلًّا من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه، وفقًا لجامعة الباحة.

ووفقًا لجامعة الباحة، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا في اللغة الإنجليزية على ما لا يقل عن (500) درجة في التوفل أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الأخرى، وذلك لغير المتقدمين في تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وإرفاق ما يُثبت ذلك، ولائقًا صحيًّا، ولا يتجاوز عمره وقت التقديم عن خمسة وأربعين عامًا.

شروط التعيين على وظيفة أستاذ مشارك بجامعة الباحة

أوضحت جامعة الباحة إنه -إضافة إلى اشتراطات على وظيفة أستاذ مساعد، بحسب الاشتراطات الموضحة بحسب الكلية- في ما عدا العمر، يشترط أن تكون قد تمّت ترقية المتقدم علميًّا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

شروط التعيين على وظيفة أستاذ بجامعة الباحة

وأكدت جامعة الباحة على موقعها الإلكتروني، أنه إضافة إلى اشتراطات التعيين على وظيفة أستاذ مساعد بحسب الاشتراطات الموضحة بحسب الكلية، فيما عدا العمر يُشترط أن تكون قد تمّت ترقيته علميًّا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

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