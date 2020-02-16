بالفيديو.. تاجر يكشف عن وجود حيل وغش بسوق الذهب والمجوهرات

أكد عضو لجنة المعادن الثمينة بمجلس الغرف السعودية «محمد جميل عزوز»، وجود حيل وعمليات غش من قبل البعض في سوق الذهب.
وأرجع «عزوز» في مقطع فيديو نشره الإعلامي الفيصل العبد الكريم عبر تويتر، أسباب وجود عمليات الغش إلى من وصفهم بضعاف النفوس الذين يستغلون عدم دراية المشتري الكافية بالمصوغات الذهبية.
وتابع «عزوز»، أنَّ دخلاء على سوق الذهب؛ يعقدون تحالفات للاحتيال ومحاولة السيطرة على السوق، ووصل الأمر إلى أن فتح «عمال بناشر» محلات للذهب.
وذكر أن الغش في سوق الذهب والمجوهرات تشمل الوزن وعرض تخفيضات وهمية، بجانب الاحتيال في الألماس.
من جانبهم دشَّن مغردون هاشتاجًا بعنوان #الغش_في_الذهب_والمجوهرات للتحذير من تلك العمليات.
وقال أحد المغردين، إنّ كشف عدم غش المصوغات الذهبية، يشمل التأكد من وجود عيار الذهب، ودمغة (علامة) الصانع أو المستورد على القطعة، ووزنها على ميزان دقيق والحصول على فاتورة من البائع تشمل رقم الترخيص وتاريخ البيع وسعر ووزن ونوع القطعة.
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