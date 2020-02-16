اتفاقية للربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد السعودي وهيئة الزكاة

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الأحد، اتفاقية للربط الإلكترونيّ بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وقالت مؤسسة النقد -في بيان لها- إنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، إلى مساهمة محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل بن محمد أبانمي في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

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الجدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق"، التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكامليًّا مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.​

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