حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض بشأن دفعة فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 27 «دفعة فبراير».

جاء ذلك في بيان نشره البرنامج الأحد عبر تويتر، أكد خلاله أن طلبات الاعتراض للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، سيتم خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وبلغ العدد الإجمالي لأرباب الأسر 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل، بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، بينما تحصّل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، بينما بلغ إجمال المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقلّ تحصلوا على أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

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