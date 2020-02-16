أورينت للتأمين تعتزم افتتاح فروع في السعودية

حصلت شركة أورينت للتأمين على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح فروع لها في السعودية في الفترة القادمة.

وتنهي الشركة -في الوقت الجاري- ما يتعلق بإجراءات التراخيص، مع توقعات ببداية ممارسة الأعمال في عام 2020، وفقًا لبيان صحفي.

وأضافت الشركة أن ساما أقرت بالموافقة على تعيين سران مانع أبوساق في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين في السعودية.

وفي شهر سبتمبر من عام 2019، قالت شركة أورينت للتأمين إنها حصلت على الموافقة المبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للتوسع بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

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وخلال شهر يوليو من العام الماضي، صرحت شركة أورينت للتأمين أنها قدمت طلبًا لمؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تأسيس فروع لها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

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