بعد تسجيل أول إصابة في مصر.. دول «إيكواس» تبحث استراتيجية لمواجهة كورونا

عقد وزراء الصحة بالبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الإيكواس»، اجتماعًا بالعاصمة المالية باماكو؛ لبحث وضع استراتيجية لمواجهة فيروس كورونا، بعد تسجيل أول إصابة بالمرض في إفريقيا، بجمهورية مصر العربية.
وقال وزير الصحة المالي ميشيل سيديبي في تصريحات صحفية: إن دول مجموعة الإيكواس بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال المختبرات والكشف عن حالات الإصابة، مضيفًا أن المنطقة ذات 380 مليون نسمة ليست لديها 3 مختبرات.
وأكد المجتمعون في باماكو، البقاء على اتصال مع مواطني منطقة «الإيكواس» في المناطق الصينية التي ينتشر بها المرض، وضمان عودتهم إلى بلدانهم.
وكانت بعض دول القارة الإفريقية أعلنت عن اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة ضد فيروس كورونا، الذي ظهر في ما يزيد على 30 دولة حول العالم.
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