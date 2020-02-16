الحصيني يتوقع توسع الحالة الماطرة لـ 6 مناطق

توقّع «عبدالعزيز الحصيني»، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم الأحد، توسع الحالة الماطرة بالتزامن مع تكون السحب الرعدية، لتصل إلى 6 مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه على تويتر: «السحب الرعدية الممطرة صباح اليوم الأحد بين مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل».

وأضاف: « متوقع- إن شاء الله- أنّ توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاءً من الجوف ثم المدينة ثم حائل ثم غرب القصيم».

واليوم الأحد، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة والرياض.

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