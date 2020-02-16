السعودية اليوم / مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم نفذه مسلحون على قافلة عسكرية في الصومال



مقديشو 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

قُتل جندي واحد على الأقل وأصيب آخرون بجراح إثر كمين تعرضت له قافلة عسكرية جنوب الصومال .

وقالت "إذاعة شبيلي" الصومالية إن الهجوم وقع صباح اليوم بعد أن شنت عناصر مدججة بالسلاح هجومًا على قوات ولاية جنوب غربي الصومال، كانت تسير في قافلة قرب منطقة "دينوناي" في إقليم باي.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، طبقا لما قالته السلطات المحلية لإذاعة شبيلي .

ولم تتوفر أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين .

// انتهى //

13:48ت م

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