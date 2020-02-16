السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الشورى



الباحة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة الباحة اليوم وفداً من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء عبدالله بن غازي العلياني.

ورحب سمو أمير منطقة الباحة بالوفد الذي يزور المنطقة في إطار التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق, منوهاً سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, وجهود مباركة من قبل معالي رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأعضاء المجلس كافة من حرص على خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه أعرب رئيس وفد مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على ما وجده الوفد من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم للمنطقة.

وفي ختام الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس وفد عضو المجلس اللواء عبدالله بن غازي العلياني, كما قدم سموه هدية مماثلة لرئيس الوفد.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, وأمين عام مجلس المنطقة علي بن ناصر بشيه.

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13:43ت م

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