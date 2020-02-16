السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة



جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:34ت م

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