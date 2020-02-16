السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رنتيشيس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المملكة ساهمت بالمشاركة الفعلية في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وأتباع الأديان، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

بدوره، ثمن السفير يوست رنتيشيس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة على أرض الواقع؛ لتعزيز الحوار مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات على مستوى العالم.

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13:19ت م

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