شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراحل لغسيل حافظات ماء زمزم يومياً بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوميًا بغسل أكثر من 2000 حافظة لماء زمزم مع قواعدها، داخل المسجد الحرام، وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم للحفاظ على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، ويقوم بعملية الغسيل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد المكي، مسؤولو إدارة سقيا زمزم بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة المهندس مشاري المسعودي أن مغسلة الحافظات تعمل يومياً ثماني ساعات وتقوم بغسل أكثر من (2000) حافظة وقاعدة وذلك سعياً من الادارة على للحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها حيث إن عملية الغسيل تمر بخمس مراحل هي (مرحلة الغسيل: والتي تتم باستخدام صابون خاص يتم اعتماده من قبل الإدارة والتأكد من خلوه من أي مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات، ثم مرحلة الشطف والتي يقوم فيها المختصون بدعك الحافظات يدويا باستخدام الفرش والاسفنج لكي يتم نقلها للمرحلة التالية وهي مرحلة التعقيم ويستخدم فيها سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة بالمغسلة، ثم مرحلة التجفيف والتخزين، والمرحلة الخامسة هي مرحلة النقل والتوزيع: وبعد تخزينها تقوم سيارات مخصصة بنقل الحافظات وتوزيعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية).