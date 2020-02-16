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الأمير خالد بن سلمان في ذكرى استشهاد الحريري: كان قائداً وطنياً مصلحاً

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- ميلشيات الغدر الإيرانية هي من أغتالت رفيق الحريري

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، إن رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري كان قائداً وطنياً مصلحاً اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني.

وأكد سموه عبر حسابه الشخصي: "استشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار".

وأضاف سموه: "رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

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