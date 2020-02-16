السوق المالية تعلن بدء التقديم في برامج التدريب التعاوني

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء التقديم في برامج التدريب التعاوني حيث تتيح الهيئة الفرصة لطلاب والطالبات الذين يتطلب تخرجهم قضاء فترة من التدريب العملي وذلك للتعرف على الحياة العملية واكتساب وصقل المهارات العملية لتهيئة المتدربين لخوض تجارب في سوق العمل ، في التخصصات التالية:

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جميع تخصصات إدارة الأعمال

جميع تخصصات تقنية المعلومات

جميع تخصصات الإعلام

القانون

الإحصاء

المخاطر

الاقتصاد

الترجمة

– الشروط التقديم :

– أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

– خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.

– معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً ).

– أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي.

– يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

– يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/6/22هـ الموافق 2020/2/16 م من خلال الرابط (هنا)، ويستمر لمدة (أسبوعين)، والتدريب للفصل الدراسي الثاني خلال شهر أكتوبر من كل عام.

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