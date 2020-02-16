بدر بن سلطان يطلع على آلية اختيار مديري مكاتب الطوافة

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة

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اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان على الآلية الجديدة لاختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، جاء ذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن آلية اختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة والتي تأخذ في الاعتبار اختيار الكفاءات ذات الخبرة في مجال الطوافة وصولاً للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين -بإذن الله- وذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للحجيج وسعيها لتوفير أقصى درجات الراحة لهم، ويأتي ذلك بعد أن وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال موسم حج العام الماضي بإقالة مسؤولَي إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، ووجه سموه أيضاً حينها بوضع آلية جديدة لاختيار مديري المكاتب وفق معايير وضوابط مدروسة.

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