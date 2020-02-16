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فيديو.. الأحوال المدنية تحدد آلية تغيير الصورة بالهوية الوطنية
متابعات الخليج 365 – الرياض
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير الصورة الشخصية للمواطن في الهوية الوطنية.
وقالت الأحوال المدنية، إنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيير الملامح أو بموجب تقارير طبية.
وأضافت أنه لا يلزم التجديد إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بمائة وثمانين يوما.
ونفت الأحوال المدنية إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.
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