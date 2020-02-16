خالد بن سلمان: رفيق الحريري قاد مسيرة إعمار لبنان واغتالته مليشيات الغدر الإيرانية

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – الرياض

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن رئيس الوزراء اللبناني سابقاً رفيق الحريري، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، مشيرا إلى أنه كان قائداً وطنياً مصلحاً.

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وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الأحد) أن رفيق الحريري استشهد قبل 15 عاماً، إذ اغتالته مليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وتابع: رحل رفيق الحريري إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع المليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة متابعات الخليج 365.

الجدير بالذكر أن رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير 2005 إثر انفجار نحو 1800 كيلوغرام من مادة “تي إن تي” لدى مرور موكبه بجانب فندق سانت جورج في العاصمة اللبنانية بيروت.

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