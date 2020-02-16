، ميونخ .. فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية بيلاروسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض معه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في مدينة ميونخ اليوم، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه؛ وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ميونخ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فلاديمير ماكيه مؤتمر ميونخ للأمن