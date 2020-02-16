، كويتية فقدت سيارتها بسبب باقة زهور ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يزال البحث عنها جاريًا

تسبّبت باقة من الزهور في فقدان امرأة كويتية لسيارتها، حين تركتها في وضعية التشغيل أمام محل لبيع الورود في الجابرية؛ فطار بها لص.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر أمني، أن المرأة كانت قد توقفت أمام محل للزهور في منطقة الجابرية وتركت سيارتها في وضعية التشغيل وترجلت لدقائق؛ حيث قامت باختيار ما تريد، ودفعت ثمنه، وعند خروجها لم تجد السيارة في مكانها؛ إذ أقدم لص على سرقتها وانطلق بها.

وعلى وقع الصدمة، توجهت المرأة إلى مخفر منطقة الجابرية، وأبلغت رجال الأمن عن الواقعة التي حصلت لها بسبب باقة الزهور، وزودت الأمنيين ببيانات السيارة المسروقة، وتم تسجيل قضية سرقة مركبة أحيلت إلى رجال المباحث.

وتم التعميم على بياناتها للبحث عنها من قِبَل الدوريات تمهيدًا لضبط اللص وإحضاره على ذمة القضية.امرأة كويتية الكويت