، بعد أسبوعين بالحجر الصحي.. كوريا تطلق سراح مواطنيها العائدين من ووهان ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مرحلتين أمس واليوم بإجمالي 700 شخص.. جميع الاختبارات سلبية

بعد أسبوعين من حجزهم في الحجر الصحي، أطلقت كوريا الجنوبية سراح 334 شخصًا من المجموعة الثانية من مواطنيها الذين أجْلَتهم من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأظهرت جميع اختبارات فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد- 19) على هؤلاء نتائج سلبية.

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت كوريا الجنوبية قد أجْلَت 334 مواطنًا في رحلة ثانية من مدينة ووهان يوم 1 فبراير؛ إلا أنه تم الحجر الصحي على العائدين في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة في مدينة أسان على بُعد حوالى 90كم جنوب سيئول لمدة أسبوعين.

وخرج المواطنون من المركز على متن 17 حافلة صباح اليوم، كما أطلقت السلطات سراح المجموعة الأولى من العائدين من ووهان، ويبلغ عددهم 366 شخصًا أمس السبت.الحجر الصحي كوريا الجنوبية مدينة ووهان الصينية