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تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملتها المتمثلة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية.
وقد استهدفت الحملة، هذه المرة؛ المحكمة العامة بمكة المكرمة؛ حيث تَمَثّلت الإزالة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة من أمام المحكمة؛ ليؤكد ذلك أن الحملة لا تستثني الدوائر الحكومية في تنفيذ حملتها بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة.
وبدأت أمانة العاصمة المقدسة، في تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية؛ وذلك لما تُشكّله من تشوه بصري وتضييق الحركة المرورية وتأثيرها بشكل مباشر على الطرق التي توجد به.
أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة إزالة الحواجز الخرسانية
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 12:29 PM
"كُتَل خرسانية" حول مجمعات سكنية.. وجهاتٌ حكومية تُضيّق الحركة المروريةإزالة الحواجز المخالفة من أمام المحكمة العامة بمكة.. حملة "الأمانة" تتواصل
تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، حملتها المتمثلة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية.
وقد استهدفت الحملة، هذه المرة؛ المحكمة العامة بمكة المكرمة؛ حيث تَمَثّلت الإزالة في إزالة الحواجز الخرسانية المخالفة من أمام المحكمة؛ ليؤكد ذلك أن الحملة لا تستثني الدوائر الحكومية في تنفيذ حملتها بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة.
وبدأت أمانة العاصمة المقدسة، في تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية؛ وذلك لما تُشكّله من تشوه بصري وتضييق الحركة المرورية وتأثيرها بشكل مباشر على الطرق التي توجد به.
، إزالة الحواجز المخالفة من أمام المحكمة العامة بمكة.. حملة "الأمانة" تتواصل ،
المصدر : الخليج 365
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