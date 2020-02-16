- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عثر مواطنٌ على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر "الخليج 365"، خبر مناشدة الأهالي للبحث عنه.
وكانت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قد ناشدت المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها، عبر "الخليج 365"؛ وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.
وقالت الأسرة، إن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.
وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".المفقود يحيى حلوي جازان جدة
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 12:22 PM
جهد أمني ومناشدة للمواطنين والمقيمين ومشاهدة بمسجد داخل محطة بنزين
عثر مواطنٌ على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر "الخليج 365"، خبر مناشدة الأهالي للبحث عنه.
وكانت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قد ناشدت المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها، عبر "الخليج 365"؛ وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.
وقالت الأسرة، إن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.
وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".
، بعد 5 أيام من اختفاء "حلوي" .. "الخليج 365" تُسهم في العثور عليه: هنا وُجد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 أيام من اختفاء "حلوي" .. "الخليج 365" تُسهم في العثور عليه: هنا وُجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.