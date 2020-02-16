، بعد 5 أيام من اختفاء "حلوي" .. "الخليج 365" تُسهم في العثور عليه: هنا وُجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - جهد أمني ومناشدة للمواطنين والمقيمين ومشاهدة بمسجد داخل محطة بنزين

عثر مواطنٌ على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر "الخليج 365"، خبر مناشدة الأهالي للبحث عنه.

وكانت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قد ناشدت المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها، عبر "الخليج 365"؛ وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.

وقالت الأسرة، إن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".المفقود يحيى حلوي جازان جدة