السعودية | مدير الأمن العام يدشن الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا

المناطق - الرياض

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا بمقر المركز الضبط الأمني “بالقدية ” والتي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق.

وبدء الحفل بكلمة لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب، رحب فيها بمعالي مدير الأمن العام والقيادات الأمنية المتواجدة .

وأوضح اللواء الضبيب أن حملة #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا هي النسخة الثانية التي انطلقت للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أثناء السير على الطرقات.

وأضاف اللواء الضبيب أن الحملة في تحمل نفس المفاهيم والمدلولات، متمنياً الوصول لكافة فئات المجتمع لإعطائهم الإرشادات والتوجيهات لحمايتهم من الحوادث في الطرقات المرورية .

وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق أن الطرق الخارجية والمستهدفة بتغطيتها قوات أمن الطرق عادةً تشهد حوادث جسيمة ،راجياً في إيصال الرسالة التوعوية لكافة مستخدمي الطرق من سائقين ومرافقين إلى توخي السلامة والحذر .

وبين اللواء الضبيب أن الحملة تستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق المملكة بإشراف مباشر من اصحاب السمو أمراء المناطق.

من جانب آخر تحدث قائد القوات الخاصة لأمن الطرق عن تطبيق مفهوم الأمن الشامل للقوات الخاصة لأمن الطرق كونها تعنى بهذا المفهوم عناية تامة، وذلك بتنبيه كافة مستخدمي الطرق بأضرار المخدرات والجرائم وغيرها من الأمور التي تخل بالمجتمع .

بعد ذلك اطلع الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لعرض مرئي يتحدث عن الحملة وأهدافها.

وبعد نهاية الحفل قام مدير الأمن العام بجولة تفقدية لنقطةالضبط الأمني بالقدية التقى خلالها بمنسوبي القيادة، مستمعاً لمقترحاتهم وتطلعاتهم، موجهاً معاليه بسرعة انجاز ما يتطلبه المركز للتسهيل على العابرين عبر هذا المركز .