، شاهد سحر "الديسة" من ارتفاع 450 متراً .. وادٍ يخترق ونخيل يُسقى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكويناتها صخرية ومرتفعات بحكم موقعها بمضيق جبلي وملتقى 3 خوانق

"الديسة" الوادي الكثيف النخيل.. من أجمل المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة؛ حيث تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه فتسقى أشجار النخيل والقصب وورق البردي.

وتقع الديسة -210 كيلو مترات عن مدينة تبوك- في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر، مما أهّلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الخضراوات والفاكهة ومنها المانجو ذات الجودة العالية.

وعلى ارتفاع 450 متراً التقطت مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاثة خوانق أودية رئيسة في المنطقة.

سحر الديسة المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة وادٍ عميق تجري في قاعه المياه