، العواد يبحث أوجه التعاون المشترك مع السفير الدنماركي ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي؛ أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض العواد؛ خلال الاستقبال، التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذا المجال، التي تمخض عنها 60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد العواد؛ خلال اللقاء، أن المملكة تعمل بكل طاقاتها من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وأن رؤية المملكة 2030 تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد أوله موسبي