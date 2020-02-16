محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الأحد الموافق 16 / 2 / 2020م اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وأعرب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.
الجدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الهيئة العامة للزكاة والدخل
مؤسسة النقد تبرم اتفاقية مع هيئة الزكاة والدخل للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-16
أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الأحد الموافق 16 / 2 / 2020م اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وأعرب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.
الجدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:55 AM
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:03 PM
أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الأحد الموافق 16 / 2 / 2020م اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وأعرب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.
الجدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.
، مؤسسة النقد تبرم اتفاقية مع هيئة الزكاة والدخل للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النقد تبرم اتفاقية مع هيئة الزكاة والدخل للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.