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أغلقت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخ دواجن عشوائياً بحي المتنزهات بمحافظة جدة، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، يفتقد أدنى مقومات السلامة والوقاية من الأمراض، ويقوم ببيع دجاج حي، ودجاج مجهول المصدر (لا يحمل تاريخاً للإنتاج والانتهاء).
وبيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جارالله الغامدي؛ أنه تمت مصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح من ماكينة فرم وسكاكين وطاولات وثلاجة وأقفاص بداخلها دجاج حي، وإزالة الموقع بالكامل وإتلاف الكميات المضبوطة؛ نظراً لمخالفتها الاشتراطات الصحية وبيئة النقل، وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء على المغلفات، إضافة إلى مجهولية مصدرها.
وتم رش الموقع بالمبيدات الحشرية والمعقمات وأخذ التعهدات على المخالفين بعدم ممارسة البيع مستقبلاً، وإعداد محضر بذلك من قِبل اللجنة المشكّلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحافظة جدة وبلدية أم السلم الفرعية.
بلدية أم السلم أمانة محافظة جدة جدة حي المتنزهات
إغلاق مسلخ عشوائي للدواجن بمتنزهات جدة ومصادرة جميع الأدوات
أغلقت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخ دواجن عشوائياً بحي المتنزهات بمحافظة جدة، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، يفتقد أدنى مقومات السلامة والوقاية من الأمراض، ويقوم ببيع دجاج حي، ودجاج مجهول المصدر (لا يحمل تاريخاً للإنتاج والانتهاء).
وبيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جارالله الغامدي؛ أنه تمت مصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح من ماكينة فرم وسكاكين وطاولات وثلاجة وأقفاص بداخلها دجاج حي، وإزالة الموقع بالكامل وإتلاف الكميات المضبوطة؛ نظراً لمخالفتها الاشتراطات الصحية وبيئة النقل، وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء على المغلفات، إضافة إلى مجهولية مصدرها.
وتم رش الموقع بالمبيدات الحشرية والمعقمات وأخذ التعهدات على المخالفين بعدم ممارسة البيع مستقبلاً، وإعداد محضر بذلك من قِبل اللجنة المشكّلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحافظة جدة وبلدية أم السلم الفرعية.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:40 AM
يفتقر لأدنى مقومات السلامة ويبيع دجاجاً حياً مجهول المصدر
أغلقت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مسلخ دواجن عشوائياً بحي المتنزهات بمحافظة جدة، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، يفتقد أدنى مقومات السلامة والوقاية من الأمراض، ويقوم ببيع دجاج حي، ودجاج مجهول المصدر (لا يحمل تاريخاً للإنتاج والانتهاء).
وبيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جارالله الغامدي؛ أنه تمت مصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح من ماكينة فرم وسكاكين وطاولات وثلاجة وأقفاص بداخلها دجاج حي، وإزالة الموقع بالكامل وإتلاف الكميات المضبوطة؛ نظراً لمخالفتها الاشتراطات الصحية وبيئة النقل، وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء على المغلفات، إضافة إلى مجهولية مصدرها.
وتم رش الموقع بالمبيدات الحشرية والمعقمات وأخذ التعهدات على المخالفين بعدم ممارسة البيع مستقبلاً، وإعداد محضر بذلك من قِبل اللجنة المشكّلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحافظة جدة وبلدية أم السلم الفرعية.
، إغلاق مسلخ عشوائي للدواجن بمتنزهات جدة ومصادرة جميع الأدوات ،
المصدر : الخليج 365
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