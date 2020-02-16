، ما تكتم عليه "الحوثي" في 7 أيام .. انهيار كبير و120 جثة لأتباعه وقياداته ،

محمد بن مسعود - الدمام - فشل ذريع في تحقيق أيّ انتصارات أمام صمود قوات الشرعية بدعم "التحالف"

دفنت ميليشيات الحوثي، خلال أسبوع، عشرات الجثث العائدة لأتباعها بعدما فشلوا في تحقيق انتصارات جديدة في مختلف الجبهات المتصاعدة، وتكتمت على قيادات وضباط وأرقام القتلى.

وكشفت المعلومات، أنه خلال منتصف الأسبوع الماضي، دفنت 78 حوثياً، وخلال الأيام الأربعة الماضية دفنت 42 جثة في عدد من المحافظات وسط انهيار كبير في صفوفها.

وشهدت محافظة صنعاء أكبر عدد في دفن جثث الحوثيين؛ حيث دفنت 71 جثة في صنعاء، و12 في ذمار و12 في حجة، و7 في صعدة، و4 في المحويت و3 في عمران، و3 في تعز، وواحد في ريمة، و7 في إب.

يُشار إلى أن صفوف ميليشيات الحوثي تنهار بتسارع أمام صمود القوات الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.ميليشيات الحوثي صنعاء اليمن