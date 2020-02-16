شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بمستشفى أحد بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أسهم فريق طبي بمستشفى أحد بالمدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة تعاني من انسداد في الأمعاء الدقيقة، حيث تبين بعد إجراء الفحوص وعمل الأشعة اللازمة وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الاثني عشر والمرارة، وتسببت في أعراض الانسداد.
وقرر الفريق الطبي بعد ذلك إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن، حيث استخرجوا الحصوة المسببة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة – ولله الحمد -.
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