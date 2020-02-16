شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» : الصكوك السليمة لا يتم إلغاؤها بعد صدورها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن الصكوك السليمة والصحيحة لا يتم إلغاؤها بعد صدورها، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول طريقة إلغاء صك إعالة.
وأجاب حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع التدوين الصغير تويتر: ” الصكوك السليمة والصحيحة لا يتم إلغاؤها بعد صدورها، وفي حال كون الصك غير صحيح فيمكنك تقديم معارضة على صك إنهائي لدى محكمة الأحوال الشخصية، وتنظر المحكمة في دعواك وفق المقتضى الشرعي والنظامي ” .
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