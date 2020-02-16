شكرا لمتابعة خبر عن القبض على سارقي صناديق «الملابس المستعملة» بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن ‏الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.

وكان قد كشف مقطع فيديو، قيام أشخاص بالاستيلاء على الملابس داخل أحد أحياء مدينة الرياض، حيث بدى عليهم إنهم وافدين؛ فيما أثار الفيديو الجدل بين المواطنين.