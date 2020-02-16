شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تكشف أسباب ظهور أسراب الجراد بكثافة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

وأكدت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه نظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.

وأوضحت خلال «إنفوجراف»، إلى استعدادها للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًّا وإقليميًّا.