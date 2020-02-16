شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاه والدخل» توضح حقيقة خضوع بيع الأراضي لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأحد أن بيع الأراضي يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .
وأبانت أن صاحب الأرض ملزم بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية 375,000 ريال .
وحول آلية دفع الضريبة ، قالت أنه يتم دفع ضريبة القيمة المضافة من المشتري إلى البائع المسجل في النظام من ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية.
جاء ذلك رداً على سؤال أحدالمواطنين الذي قال فيه ” عندي قطعة ارض للبيع هل ادفع عليها الضريبة المضافة ” ليتم الرد عليه .
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