شكرا لمتابعة خبر عن مدة صلاحية جواز السفر الواجبة لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مدة صلاحية جواز السفر الواجب توافرها لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة. وتساءل أحد الأشخاص لحساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” ‏السلام عليكم مقيم بالسعودية – كم المدة التي يجب ان تكون بصلاحية جواز السفر وذلك لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة؟ ” . وأجابت ” الجوازات ” : ” ‏‎و عليكم السلام، لإصدار التأشيرة المطلوبة يلزم توفر ثلاثة أشهر بالإضافة للمدة المطلوبة، وبشرط أن تغطي مدة الإقامة مدة التأشيرة المطلوبة، سعدنا بتواصلك ” .

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