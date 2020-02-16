شكرا لمتابعة خبر عن «كراني» يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية حسن كراني من عدم إستقرار الأحوال الجوية الأسبوع الجاري .

وتوقع “كراني ” على حسابه الرسمي في تويتر ” هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق المملكة ، مع نشاط في الرياح وفرص للغبار والعوالق الترابية .

كما توقع أن يستمر تأثير الأمطار على سوريا ولبنان والعراق مع وجود فرصة لسقوط ثلوج .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من رياح نشطة وأتربة على بعض مناطق المملكة ،منبهة بضرورة الحيطة والحذر خاصةً لقائدي المركبات .