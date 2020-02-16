شكرا لمتابعة خبر عن «كراني» يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية حسن كراني من عدم إستقرار الأحوال الجوية الأسبوع الجاري .
وتوقع “كراني ” على حسابه الرسمي في تويتر ” هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق المملكة ، مع نشاط في الرياح وفرص للغبار والعوالق الترابية .
كما توقع أن يستمر تأثير الأمطار على سوريا ولبنان والعراق مع وجود فرصة لسقوط ثلوج .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من رياح نشطة وأتربة على بعض مناطق المملكة ،منبهة بضرورة الحيطة والحذر خاصةً لقائدي المركبات .
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