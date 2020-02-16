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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : اتساع الحالة الماطرة وسقوط زخات مطرية على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن الحالة الماطرة تتسع فيما توقع سقوط زخات مطرية على عدة مناطق بالمملكة.
وقال عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الحالة الماطرة وفي يومها الثاني تتسع قليلاً، ومن المتوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، المدينة، القصيم، وربما شمال غرب منطقة مكة ” .
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