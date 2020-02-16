أرامكو : مراجعة أسعار البنزين شهرياً ابتداء من فبراير

أعلنت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 16 فبراير 2020، أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

وأوضحت أرامكو أن التعديل الشهري سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما سيكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وكشفت الشركة عن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م والتي ستكون على النحو الآتي:

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بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

وأشارت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.