“العدل” توضح خطوات وإجراءات “الطلاق” وفق التعديلات الجديدة

أوضحت وزارة العدل خطوات وإجراءات الطلاق الجديدة، وذلك وفقاً للتعديل الجديد الذي أقره وزير العدل لنظام الأحوال الشخصية، الذي يتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بوجودهما معاً أمام القاضي. وقالت الوزارة إنه في حال رغب شخص في طلاق زوجته، يجب عليه الدخول إلى نافذة “ناجز” في موقع وزارة العدل، والضغط على أيقونة الأسرية ومن ثم اختيار “إثبات طلاق” وملء النموذج وتقديمه إلى الدوائر بمحكمة الأحوال الشخصية.

يُذكر أن التعديلات الجديدة نصت على أنه لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو قبول دعاوى الفرقة من المرأة، إلا بحضور الطرفين معاً أمام القاضي، ومن ثم يحالان إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين لإعادة العلاقة الزوجية، خاصة إذا كان هناك أطفال. وفي حال عدم رغبة الطرفين في استمرار الزواج يُشترط عليهما أن يتفقا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة، على أن تصدر في وثيقة تضمن الحقوق وتحال لمحكمة التنفيذ مباشرة لتنفيذها، وإذا لم يتفق الطرفان يحال الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل فيه خلال شهر.