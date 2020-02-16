«البيئة» توضح أسباب ظهور أسراب الجراد بكثافة في 4 مناطق بالمملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًا وإقليميًا.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، لفتت الوزارة، من خلال «إنفوجراف»، إلى أنها تستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًّا وإقليميًّا.
وأفادت أنه نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، مؤكدة أنه نظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.
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