السعودية اليوم / 159373 مستفيداً من خِدْمات العيادات الخارجية بمستشفيات القنفذة



القنفذة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات صحة القنفذة لعام 2019 م، 159373 مراجعاً.

وبينت "صحة القنفذة" أن عدد مراجعي عيادات مستشفى القنفذة بلغ 47578 مراجعاً، فيما بلغ مراجعي عيادات مستشفى جنوب القنفذة 34861 مراجعاً، ومراجعي العيادات بمستشفى ثريبان 27967 مراجعاً .

فيما راجع 16506 مستفيدين عيادات مستشفى المظيلف، و23641 مراجعاً لعيادات مستشفى نمرة.

يُذكر أن صحة القنفذة تقدم خِدْماتِها الصحية عبر خمسة مستشفيات و 44 مركزاً صحياً.

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10:50ت م

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