السعودية اليوم / أمانة عسير تضبط 300 مخالفة تجارية خلال أسبوع



أبها 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

ضبطت أمانة منطقة عسير 300 مخالفة صحية ومهنية بعد القيام بجولات رقابية، على المنشآت التجارية بأبها وضواحيها.

ونفذ مراقبو ومفتشو الأمانة إضافة إلى القسم النسوي حملات ميدانية خلال الأسبوع الماضي، في نطاق البلديات الفرعية، شملت بلديات سلطان، وطبب، ومربة، والشعف، والسودة.

وأفاد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أنه تم تنفيذ 587 جولة تفتيشية ضبطت خلالها 300 مخالفة.

وأشار العاوي إلى إدخال بيانات وأسماء المخالفين في قاعدة بيانات الأمانة لتطبيق العقوبات النظامية عليهم، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول الأطعمة وتخزينها، و اعتراض العمالة لمهام المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفات انتهاء التراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات المحددة في الجوانب الصحية والمهنية.

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10:49ت م

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