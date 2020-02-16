السعودية اليوم / "الرسم في الهواء الطلق" فعالية بجبل القارة بالأحساء



الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

نظمت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء أمس، بالتعاون مع جماعة وحي المرحلة الثانية لفعالية "الرسم في الهواء الطلق"، وذلك في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة بالأحساء.

وأوضحت مشرفة اللجنة سلمى الشيخ، أن عدد المشاركين في هذه الفعالية بلغ 65 مشاركا ومشاركة من الموهوبين والموهوبات والهواة والرسامين والمحترفين والفنانين من مختلف المدارس الفنية والتشكيلية، وتم إنتاج أعمال تشكيلية والرسم الحر بالأسلوب الواقعي والبورترية والمستقبلي والتأثيري والتجريدي ورسم الأنميشن وشخصيات الرسوم المتحركة والمناظر الطبيعية.

وأشارت مشرفة اللجنة، إلى قيام فعاليات تشكيلية مماثلة في مناطق أخرى من الأحساء نظراً للإقبال الكبير من الزوار والمشاركين بالفعالية، ولتبادل الخبرات والاطلاع وزيادة المعرفة والثقافة التشكيلية.

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10:40ت م

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