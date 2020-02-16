السعودية اليوم / أمانة نجران تؤهل شوارع أحياء شرق المدينة



نجران 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تطوير وتأهيل شوارع أحياء شرق مدينة نجران، بقيمة إجمالية بلغت 31.984.144 ريالاً، وبنسبة إنجاز 30%.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع تطوير وتأهيل سفلتة وإنارة شوارع أحياء شرق نجران، شملت حي الحايرة، والخرعاء، وتصلال، وبني كلب، وطريق المزاين، وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال، مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

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10:38ت م

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