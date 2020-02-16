السعودية اليوم / أكثر من نصف مليون مستفيد من الخدمات الصحة بمحافظة عفيف



عفيف 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف خلال العام الماضي 2019م، 635445 مستفيداً.

وبينت "صحة الرياض" أن مستشفى عفيف العام قدم خدماته الطبية لـ 336315 مستفيداً، فيما أستفاد ما يقارب 114581 مريضًا من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 52461 مراجعاً.

وأضافت أن المستشفى أجرى 115439 فحصاً مخبرياً، و 37209 فحوصات إشعاعية، كما تم إجراء 483 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 154 عملية جراحية، ليصل إجمالي العمليات الجراحية إلى 918 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها.

كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 1728 مستفيداً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 34 مركزًا صحيًّا 236152 مستفيداً.

وفي ذات السياق وفي إطار برامج استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة المختلفة، فقد تم دعم مستشفى عفيف العام بستة أطباء استشاريين سعوديين بتخصصات مختلفة ( الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، القلب كبار، المسالك البولية، قلب الأطفال، والطب النفسي )، وذلك ضمن برنامج الطبيب الزائر،

كما دعمت "صحة الرياض" مؤخراً مستشفى عفيف، باستشاريين اثنين بتخصص طب الأطفال والتخدير وشمل الدعم ايضاً 12 من الأطباء نائب تخدير وطبيبين نائب عظام، وأخصائي أطفال، وأخصائي أمراض نساء وولادة، وأخصائية أمراض باطنية، وأخصائي أمراض صدرية، و 6 أطباء عام بمختلف التخصصات.

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10:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.