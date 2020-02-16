

الباحة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أطلقت محافظة المخواة بمنطقة الباحة أمس, مبادرة الطريق إلى القمر بتدشين مسار الطريق التراثي وهايكنج الصعود إلى القمر, بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المكلّف أحمد بن صالح السياري, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, وذلك بجبل شدا الأسفل.

وتخلل المبادرة معرض مصاحب اشتمل على العديد من الأركان الفنية والمعروضات واللوحات التعريفية بالمبادرة والمعرض المصور عن أبرز الكهوف والمغارات والمواقع الأثرية والمزارع والإنتاج الزراعي بجبل شدا الأسفل.

وشهد السياري الحفل المقام بهذه المناسبة الذي بدئ بآيات من القرآن الكريم, تلا ذلك كلمة لعضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون رحب فيها بوكيل الإمارة وضيوف المبادرة, وما يجده جبل شدا من اهتمام يليق بما يكتنزه الجبل من مقدرات سياحية وطبيعية وزراعية فريدة, مبدياً إعجابه بتفرد المنطقة وغناها الشديد وما تمتلكه من تنوع وجمال يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية قادمة بقوة على خريطة سياحة الوطن.

وشارك الجميع في الرقصات الشعبية, ثم كرّم وكيل إمارة الباحة المكلف الضيوف والمساهمين في إنجاح المبادرة.

// انتهى //

09:36ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة المخواة تُطلق مبادرة الطريق إلى القمر بجبل شدا الأسفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.