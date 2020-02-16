السعودية اليوم / تقنيات طب القلب الحديثة في مستشفى الحناكية



الحناكية 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

يشهد المجمع الصحي بمحافظة الحناكية حراكًا تطويريًا، حيث دعم مستشفى الحناكية العام مؤخراً بتقنيات طبية جديدة في مجال طب القلب، إلى جانب توفير جهاز لتصوير القلب لإجراء التخطيط ويعرف بإسم "الإيكو".

وبينت صحة المدينة المنورة أن الجهاز يستخدم موجات صوتية عالية التردد "أولتراساوند"، لعمل تصوير للقلب، إضافة إلى بعض الفحوصات الطبية التي يستند إليها الأطباء في التشخيص بسرعة ودقة عالية، مؤكدة أن هذه التقنية نقلة نوعية تضاف إلى التطور الذي حدث بالخدمات التشخيصية والطبية داخل مستشفى الحناكية العام .

يذكر أن عدد مراجعي المراكز الصحية في محافظة الحناكية لعام 2019 م بلغ 198362 مراجعاً ومراجعة .

واستقبل قسم طوارئ بمستشفى الحناكية العام 86852 حالة ، فيما راجع مختلف العيادات 120646 مراجعاً .

وتبلغ الطاقة السريرة للمستشفى 50 سريرا .

// انتهى //

09:24ت م

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