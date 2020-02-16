السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلن عن توفر 149 وظيفة أكاديمية



الباحة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

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09:22ت م

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